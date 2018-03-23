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МЧС предупреждает: лед «съедает» солнце и подтачивает течение
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МЧС предупреждает: лед «съедает» солнце и подтачивает течение 

РИА 57 40 минут назад
Фото: РИА 57
Только за минувший день больше ста человек выходили на лед реки Оки в городе Орле для рыбалки или перехода с одного берега на другой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области. В ведомстве обеспокоены поведением граждан.
С повышением температуры воздуха появляется угроза для жизни и здоровья людей, напоминают в МЧС. Уже появляются промоины, которые не всегда заметны с первого взгляда, а сам лед становится рыхлым. При температуре 0°С его прочность в 10-12 раз слабее, чем при температуре -5°С. Кроме того, в течение светового дня лед «съедается» сверху солнцем, а снизу подтачивается течением.
В случае провала льда под ногами необходимо широко расставить руки, без резких движений стараться выползти, а затем, лежа на спине или груди, продвигаться в сторону, откуда пришел, призывая на помощь. Если вы стали свидетелем того, как человек провалился под лед, при оказании помощи подходить близко опасно. Стоит ползти, раскинув руки и ноги. Для спасения можно использовать доски, лестницы, шесты, веревки, ремень, шарф, куртку, чтобы слишком не приближаться к разлому.
Сообщение МЧС предупреждает: лед «съедает» солнце и подтачивает течение появились сначала на РИА 57.
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