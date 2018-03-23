МЧС предупреждает: лед «съедает» солнце и подтачивает течение

С повышением температуры воздуха появляется угроза для жизни и здоровья людей, напоминают в МЧС. Уже появляются промоины, которые не всегда заметны с первого взгляда, а сам лед становится рыхлым. При температуре 0°С его прочность в 10-12 раз слабее, чем при температуре -5°С. Кроме того, в течение светового дня лед «съедается» сверху солнцем, а снизу подтачивается течением.

В случае провала льда под ногами необходимо широко расставить руки, без резких движений стараться выползти, а затем, лежа на спине или груди, продвигаться в сторону, откуда пришел, призывая на помощь. Если вы стали свидетелем того, как человек провалился под лед, при оказании помощи подходить близко опасно. Стоит ползти, раскинув руки и ноги. Для спасения можно использовать доски, лестницы, шесты, веревки, ремень, шарф, куртку, чтобы слишком не приближаться к разлому.