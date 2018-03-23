Коммунальные службы Ханты-Мансийска готовы к испытанию снегопадом

В столице Югры более недели наблюдается снегопад. Только за двое суток с 19 марта выпала месячная норма осадков. В связи с этим на уборку дорог и дворов выведено около 100 единиц техники. Ежедневно коммунальные службы вывозят из города свыше10 тысяч кубических метров снега. С начала марта текущего года на полигон складирования снежных масс отгружено порядка 300 тысяч кубометров. Для сравнения, в зимний сезон с улиц города в среднем вывозится порядка 600 тысяч кубических метров снега.

По словам заместителя Главы Ханты-Мансийска Сергея Волчкова, главная задача в период обильных снегопадов — это максимально быстрая расчистка проезжей части для обеспечения беспрепятственного проезда общественного и личного транспорта по основным магистралям города. На сегодняшний день от снега освобождены проезжая часть и пешеходные зоны, теперь специалисты приступили к вывозу снежных масс. «Все коммунальные предприятия окружного центра продолжают работать в усиленном режиме — круглосуточно. Для ликвидации последствий обильных осадков на улицы Ханты-Мансийска привлечена спецтехника даже непрофильных муниципальных предприятий», — подчеркнул Сергей Волчков

Работники Муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия, обратились к горожанам с просьбой не оставлять в ночное время свои автомобили на обочинах основных дорог города, поскольку работы ведутся круглосуточно и это создает неудобства для спецтехники.

Напомним, что МДЭП осуществляет деятельность по содержанию основных автомагистралей столицы Югры. Получить информацию о сроках проведения снегоуборочных работ можно по телефонам диспетчерской службы предприятия: 35-99-57, 8-902-818-5220.

За состояние дворов несут ответственность управляющие компании города. По вопросам своевременного и качественного содержания придомовых территории «многоквартирников» нужно обращаться непосредственно в эти организации. Здесь Вы сможете найти контактные данные.

По словам специалистов Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие дни характер погоды значительно не изменится, так как регион находится под влиянием юго-западного циклона.