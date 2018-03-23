Солнечное гало озарило небо Кировска 22 марта

Редкое явление появилось в небе над Кировском 22 марта. Примечательно, что гало возникло в довольно пасмурный день. Фото явления опубликовал на своей странице во «Вконтакте» местный житель

Гало — это своеобразная радуга вокруг светила. Гало отличается от привычной радуги цветом и причиной возникновения. Гало образуетс из-за ледяных кристаллов в перистых облаках на высоте 5-10 км в морозную или влажную погоду. Солнечный свет, пройдя через кристаллы, образует дугу вокруг Солнца. Подробнее о редком явлении читайте в нашем материале.