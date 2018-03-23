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Солнечное гало озарило небо Кировска 22 марта
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Солнечное гало озарило небо Кировска 22 марта 

Ivyborg.ru 55 минут назад
Редкое явление появилось в небе над Кировском 22 марта. Примечательно, что гало возникло в довольно пасмурный день. Фото явления опубликовал на своей странице во «Вконтакте» местный житель
Гало — это своеобразная радуга вокруг светила. Гало отличается от привычной радуги цветом и причиной возникновения. Гало образуетс из-за ледяных кристаллов в перистых облаках на высоте 5-10 км в морозную или влажную погоду. Солнечный свет, пройдя через кристаллы, образует дугу вокруг Солнца. Подробнее о редком явлении читайте в нашем материале.
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