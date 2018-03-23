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Прогноз погоды с Ильёй Савчуком на 24 — 25.03.18
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Прогноз погоды с Ильёй Савчуком на 24 — 25.03.18 

Вести Воронеж 55 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Выходные должны стать последними морозными. Ощущается слабо, но весна уже близко. А это значит, что сезон дрейфующих на льдинах рыбаков скоро будет открыт.
Эти выходные должны стать последними морозными. Поэтому всем любителям зимней рыбалки стоит поторопиться пока лед толстый. Кстати, именно в это время — в конце марта, начале апреля — рыба становится подвижной, выходит из глубоких мест туда, где талая вода начинает просачиваться под лёд. Недаром в старину говорили: когда весенние ручьи бегут в лунку, у рыбаков хорошо ловится плотва. Главное, чтобы у спасателей потом не ловились рыбаки. Теперь о погоде. На выходных будет и снег, и солнце. В субботу, 24 марта, преимущественно пасмурно с небольшими осадками. Днем -1, ночью -7. В воскресенье, 25 марта, должно проясниться. Днем снова -1, а вот ночью -9. Информация для метеозависимых людей: геомагнитная обстановка неспокойная. Следующую неделю синоптики обещают преимущественно пасмурную. При этом со вторника начнет теплеть. Даже до +3 в четверг.
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