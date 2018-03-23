Весна отменяется: Москву накрыл циклон из Сибири 

Порция зимнего снега с дождем обрушилась на российскую столицу.
По прогнозам синоптиков, такая погода ожидается и завтра, рассказали «МИР 24» в Росгидромете.
«Ночью температуры остаются низкие, -8-10℃, по области — до -13℃. В воскресенье — ноль днем, а за счет прогрева Солнцем местами от +2℃ до +4℃, по области местами до -1℃. Ну и в понедельник, вторник, ночные температуры от -2℃ до -7℃, дневные — от +1℃ до +6℃. Но это все еще чуть ниже нормы идет», — рассказал заместитель главы Ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
Между небом и землей
Как работают синоптики?
Эти данные ранее подтвердил и глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Главный синоптик страны рассказал о наступающей в Москве весне.
Он пояснил, что воздух начнет существенно прогреваться с воскресенья, 25 марта, когда столбики термометров поднимутся до +4 градусов Цельсия. Еще теплее будет в понедельник, когда местами температура достигнет отметки в +6℃.
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