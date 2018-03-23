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В Гидрометцентре предупредили об угрозе потопа в Татарстане
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В Гидрометцентре предупредили об угрозе потопа в Татарстане 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Гидрометцентр РТ сообщает о подъеме уровня воды в Куйбышевском водохранилище на 3,5-4 метра выше нормы в связи с потеплением. Если температура воздуха будет подниматься резко, подтопления не избежать. Затопит, по всей видимости, приустьевые территории впадающих в водохранилище рек — Сумка, Меша, Казанка, Шешма, Вятка и Зай. Прогнозируемые пики паводочной волны «при дружном развитии весенних процессов» в Гидрометцентре называют высокими или очень высокими. В то же время, нормальное развитие весенних процессов поможет Татарстану пережить паводок без потерь, полагают в Гидрометцентре. «Вскрытие малых рек на территории Татарстана ожидается в сроки, близкие к средним многолетним датам — преимущественно в первой-второй декаде апреля», — резюмируют эксперты. В среднем по республике запасы воды в снежном покрове составляют 117 процентов. В Казани уровень чуть выше — 129 процентов. Напомним, на озере Чебакса в Казани в ожидании паводка прочистили водопереливные трубы.
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