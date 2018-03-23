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Ненастоящая весна. В Гидрометцентре рассказали о потеплении в Москве
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Ненастоящая весна. В Гидрометцентре рассказали о потеплении в Москве 

Национальная Служба Новостей 50 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Температура в Москве и области продолжит повышаться. Несмотря на это снег на улице не спешит таять из-за низких температур ночью. Об этом в эфире НСН рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
«Тенденция на повышение температуры продолжится. В начале следующей недели тоже будет теплее, но это ещё не настоящая весна. Но такой энергетически насыщенный воздух, большая продолжительность рабочего дня не должны оставлять сомнений, что на улице весна, хотя по метеорологическим критериям она ещё не наступила, потому что ночной минус больше дневного плюса, поэтому такого интенсивного таяния снега не происходит», — сообщила синоптик.
В ночь на 24 марта температура воздуха составит -3°С … -5°С, по области термометры покажут -3°С … -8°С. Днём в Москве воздух прогреется до -1°С … +1°С, по области — до +2°С. При этом ожидается переменная облачность, без осадков. Тёплым будет и воскресенье, 25 марта.
«Ночью будет холоднее, до -8°С … -10°С, по области от -8°С … -3°С. Зато день будет более тёплым, нас ожидает большой суточный ход температуры. Днём потеплеет до +2°С … +4°С, а в Подмосковье ожидается до -1°С … +4°С. Ветер развернётся на юго-западный. В последующие дни это направление ветра сохранится», — подчеркнула Марина Макарова.
На следующей неделе потеплеет и ночью, однако появится больше облаков, местами пройдут небольшие осадки. Температура будет колебаться в пределах 1-2°С. В апреле не обойдётся без возврата холодов, но они будут не такими сильными, как в марте. В то же время во втором месяце весны продолжится тенденция нарастания тепла.
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