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Гидрометцентр объяснил появление желтого снега на Кубани
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Гидрометцентр объяснил появление желтого снега на Кубани 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Цветные осадки в Краснодарском крае выпали из-за «определенной синоптической ситуации» и скоро прекратятся. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, передает РИА «Новости».
Ранее оранжевая пыль из Африки добралась до Кубани, окрасив снег в бурый, оранжевый и желтый цвет.
"В Сочи погода скоро изменится — сегодня вечером ждут дожди, ночью ветер поменяется. Бывает, что африканскую пыль выносит на Ближний Восток, но в этом году пыль дотянулась до Сочи. Этому способствовала определенная синоптическая ситуация: юго-западный поток в теплом секторе циклона", — отметила Макарова.
Специалист подчеркнула, что в данном случае речь идет о высокой концентрации пыли, однако, по ее словам, для человека она не опасна.
Метеорологи ранее рассказали, что цветные осадки связаны с песчаными бурями в Африке в районе Сахары. Они пересекли Средиземное море, накрыв Крит, и добрались в том числе до Краснодарского края.
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