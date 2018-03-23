Московские коммунальщики готовятся к месячнику весеннего благоустройства

Для уборки используется специальная техника.

В пятницу, 23 марта, в центре столицы — на Красной и Манежной площадях коммунальщики провели работы по подготовке к традиционному месячнику весеннего благоустройства, который пройдет в городе с 1 по 30 апреля.

С помощью горячей воды температурой до 100 градусов, подающейся под высоким давлением до 400 бар, оператор за считанные минуты промыл вентиляционные сооружения рядом с Историческим музеем. Вода подается с борта специального автомобиля «Посейдон», который снабжен двумя емкостями для воды объемом тысяча литров каждая. Это позволяет в течение нескольких часов проводить работы автономно, вдали от стационарных источников воды.

По всему городу разбросано 15 тысяч вентиляционных шахт — входов в канализационные коллекторы, расположенные под землей, протяженностью более 770 километров. Зимой шахты необходимо очищать от снега, летом — от грязи. Тем более в центре столицы, близ достопримечательностей, где гуляют туристы.

— Уход за коммуникациями определяет внешний облик Москвы . Если мы оставим их без внимания, это повлияет на имидж нашего города, — объяснил заместитель начальника службы автотранспорта ГУП «Москоллектор» Александр Кочетов.

По его словам, три машины «Посейдон» Москоллектор закупил в 2013 году. При очень низких температурах техника не используется, но с наступлением весны работы ей прибавляется — каждый день машина обрабатывает от 30 до 50 вентиляционных шахт, расходуя две тонны воды. На отмывку одного сооружения тратится не более пяти минут. Коммунальщики используют чистую воду без примесей — они могут оказать негативное влияние на отмываемые поверхности.

С помощью «Посейдона» можно промывать не только вентиляционные шахты, но и фасады зданий, и другие подобные сооружения. В машине есть пескоструйный элемент, который позволяет, например, снимать старый слой краски или налет от реагентов, образовавшийся на тротуарной плитке. Есть и 8-атмосферный компрессор для покрасочных работ.

С Красной площади «Посейдон» направился к библиотеке имени Ленина, дальше — к храму Христа Спасителя , оставляя после себя чистые вентиляционные шахты.

А на Манежной площади коммунальщики начали традиционное ворошение снега в сугробах. Каждый год в начале весны рабочие в оранжевых жилетах с помощью лопат делают эту работу на всех объектах дорожного хозяйства, включая дворы, парки, газоны вдоль вылетных магистралей

— Думаю, любой хозяин у себя во дворе проводит такую процедуру. Ворошение ускоряет таяние снега, делает его более плавным, и, в результате, позволяет избежать переполнения сточных коллекторов, что в этом сезоне особенно актуально из-за сильных февральских и мартовских снегопадов, — объяснил руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин

Также, по его словам, город приступил к промывке дорожных знаков, шумозащитных барьерных заграждений, и так далее. Это целый комплекс работ. В ближайшие 3-4 дня с помощью воды с добавлением специального шампуня будут помыты все рекламные щиты и большие указатели. Они промываются три-четыре раза в месяц.

— Сегодня на балансовых территориях ГБУ «Автомобильные дороги» по всему городу работает порядка 2,5 тысяч единиц спецтехники. В полную силу, в круглосуточном режиме на дорогах заработали большие пылесосы, а во дворах и на плиточных покрытиях — малая техника, — рассказал Александр Орешкин.

При наступлении устойчивых плюсовых температур коммунальщики приступят к мойке и покраске фасадов зданий.

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