Сугробы цвета солнца: в Молдове выпал оранжевый снег

Сугробы цвета солнца. В Молдове жителей не на шутку испугал оранжевый снег, сообщает «МИР 24».

Это явление наблюдали на юге страны. И многие перепугались, что имеют дело с выбросом опасных химикатов. Но панику вовремя предотвратили синоптики. Они объяснили, что бояться людям нечего.

«Это песчаная пыль, которая пришла к нам севера Африки. Южный циклон смешался с песком и принес его на нашу территорию. Поэтому цвет снега, выпавшего на юге Молдовы, приобрел оранжевый оттенок и местами даже коричневый. Беспокоиться по этому поводу не стоит, это загрязнение натуральное», — сказал начальник центра прогнозов Гидрометеослужбы Молдовы Генадие Рошка.

Оранжевый песок из Африки уже попадал в Молдову в 2007 году. Правда, было это летом, поэтому пыль была не так заметна.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM