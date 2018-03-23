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В МЧС опровергли слухи о взрыве на Белореченском химкомбинате
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В МЧС опровергли слухи о взрыве на Белореченском химкомбинате 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
На Кубани в родительских чатах словно вирус распространяются слухи о том, что воздух стал опасен. Якобы цветные осадки — следствие техногенной катастрофы, произошедшей на химкомбинате в Белореченске.
Специально для читателей «АиФ-Юг» ситуацию прокомментировал начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк:
«Никакого взрыва на химкомбинате не было, никакие выбросы не фиксировались. Предприятие работает в штатном режиме. Свое объяснение природному явлению дали метеорологи — опасности оно не несет! Просьба к гостям и жителям Краснодарского края соблюдать спокойствие и не паниковать».
Подобное природное явление, как мы писали, довольное редкое, но не феномен. Подобное уже случалось. Причина — пыльная буря в Африке. Мощные воздушные потоки притащили к нам частицы песка. Они и красили дождь и снег.
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