В МЧС опровергли слухи о взрыве на Белореченском химкомбинате

На Кубани в родительских чатах словно вирус распространяются слухи о том, что воздух стал опасен. Якобы цветные осадки — следствие техногенной катастрофы, произошедшей на химкомбинате в Белореченске

«Никакого взрыва на химкомбинате не было, никакие выбросы не фиксировались. Предприятие работает в штатном режиме. Свое объяснение природному явлению дали метеорологи — опасности оно не несет! Просьба к гостям и жителям Краснодарского края соблюдать спокойствие и не паниковать».

Подобное природное явление, как мы писали, довольное редкое, но не феномен. Подобное уже случалось. Причина — пыльная буря в Африке. Мощные воздушные потоки притащили к нам частицы песка. Они и красили дождь и снег.