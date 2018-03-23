В Татарстане начали готовиться к весеннему паводку

23 марта сотрудники Управления гражданской защиты Казани осмотрели пруд и речку Киндерку в селе Чебакса. Специалисты обследовали подъездные пути к плотине, состояние водопропусных и водопереливных труб на пруду, который предназначен для мелиорации — именно сюда при резком таянии снега будет стекаться вся вода. Спасатели очистили ото льда оголовки этих труб и провели ревизию задвижек воды.

«Сейчас идет плановая подготовка, чтобы быть готовым к нестандартным ситуациям в паводковый период. Высота снежного покрова достигает от 60 см до одного метра. Глубина промерзания земли в разных районах Казани по-разному — от 60 до 95 см. Поэтому в этом году при резком подъеме температуры может сложиться очень сложная обстановка. В связи с этим сегодня здесь на пруду, куда при резком таянии снега будет стекаться вся вода, мы проверили водопропускные трубы. Пока никакого ажиотажа нет, идет плановая подготовка. Также пока к нам не поступало никаких тревожных звонков от казанцев о подтоплении, поэтому работаем в плановом режиме», — сказал начальник Управления гражданской защиты Казани Фердинанд Тимурханов.

По анализу Гидрометцентра РТ, максимальные уровни воды весеннего половодья на реках Свияга, Меша, Казанка, Вятка, Актай и Черемшан ожидаются в пределах нормы и несколько выше средних многолетних значений. На остальной территории республики преимущественно ниже средних уровней воды.

В Куйбышевском водохранилище наблюдается повышенный уровень воды на 3,5-4 метра. Поэтому при прохождении пиков весеннего половодья на малых реках возможно затопление приустьевых территорий рек, впадающих в Куйбышевское водохранилище (Сумка, Свияга, Казанка, Меша, Вятка, Шешма, Зай).

«Характер развития весеннего половодья, будет напрямую зависеть от погодных процессов периода снеготаяния. Развитие весенних процессов, вскрытие малых рек на территории Татарстана ожидается в сроки близкие к средним многолетним датам и преимущественно в первой-второй декаде апреля», — отметили в Гидрометцентре РТ.