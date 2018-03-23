В Волоколамске увеличат число мобильных лабораторий для замеров воздуха

"Планируется увеличение лабораторий Мосэкомониторинга с целью непрерывного мониторинга атмосферного воздуха", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что до этого в Волоколамске в круглосуточном режиме работали оперативные группы и две передвижные лаборатории Роспотребнадзора и МЧС. Там же организована работа двух мобильных постов ГПБУ «Мосэкомониторинг» для непрерывного мониторинга воздуха. C пятницы на полигоне приступила к работе лаборатория Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС РФ.

"По состоянию на 10.00 пятницы, проведено 20 замеров, всего нарастающим итогом взято 773 пробы воздуха на превышение ПДК. В результате проведенных экспресс-исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано", — отметил представитель ведомства.

На территории «Ядрово» введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.

По последним данным регионального Минздрава, 21 марта в Волоколамскую больницу обратилось 77 детей, шестеро госпитализированы, на следующий день — обратились 68 детей, никто не госпитализирован.

Жители Волоколамска вышли на митинг после массового отравления детей