Главный синоптик Воронежа: «Весна придет резко, с высокими температурами»

Начальник Воронежского гидрометцентра Александр Сушков рассказал, когда же в регионе наступит весна.

По его словам, уже давно весна начинается совсем не 1 марта, а скорее 30.

«Март считается весенним месяцем, но его среднемесячная температура не больше — 2,9 градусов. Большая вероятность, что в этом году придёт тепло резко, причём с высокими температурами, — прокомментировал Александр Сушков. — Мы живем по аномальным законам, присущим нашей центрально-черноземной полосе, поэтому весна у нас всегда сопровождается половодьем. Но промерзание почвы и запас воды в снеге в этом году превышает норму, где-то даже в два раза, поэтому мы получим половодье, которое не наблюдали ни один десяток лет. Здесь много положительного, поскольку промоются наши пойменные озера, очистятся русла рек от отложений, пополнится видовой состав рыбы».

На грядущих выходных в Воронеже температура будет держаться около одного градуса мороза днем и опускаться до -10 ночью. А следующая неделя обещает стать очень дождливой.