Ещё
Главный синоптик Воронежа: «Весна придет резко, с высокими температурами»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главный синоптик Воронежа: «Весна придет резко, с высокими температурами» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Начальник Воронежского гидрометцентра Александр Сушков рассказал, когда же в регионе наступит весна.
По его словам, уже давно весна начинается совсем не 1 марта, а скорее 30.
«Март считается весенним месяцем, но его среднемесячная температура не больше — 2,9 градусов. Большая вероятность, что в этом году придёт тепло резко, причём с высокими температурами, — прокомментировал Александр Сушков. — Мы живем по аномальным законам, присущим нашей центрально-черноземной полосе, поэтому весна у нас всегда сопровождается половодьем. Но промерзание почвы и запас воды в снеге в этом году превышает норму, где-то даже в два раза, поэтому мы получим половодье, которое не наблюдали ни один десяток лет. Здесь много положительного, поскольку промоются наши пойменные озера, очистятся русла рек от отложений, пополнится видовой состав рыбы».
На грядущих выходных в Воронеже температура будет держаться около одного градуса мороза днем и опускаться до -10 ночью. А следующая неделя обещает стать очень дождливой.
АиФ: последние новости
Когда в Черноземье придет потепление? В центре Воронежа эвакуировали автомобили, которые мешали уборке снега Первые потери. Из-за ледяной корки крестьяне могут лишиться части озимых
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ236
Новый советник Трампа готов развязать большую войну127
Скорая въехала в толпу пешеходов в Москве
Минфин готовится пойти на риск57
Путин обратился к нации789
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение