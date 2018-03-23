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Весна, здравствуй: в Самарской области ожидается потепление до 0 градусов
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Весна, здравствуй: в Самарской области ожидается потепление до 0 градусов 

63.ru 26 минут назад
Фото: 63.ru
В Самарской области в ближайшие четыре дня ожидается потепление. Об этом сообщают в Приволжском УГМС.
—В предстоящие выходные дни погода в Самарской области будет носить ровный характер без резких изменений и колебаний. Слабовыраженные атмосферные фронты лишь скользнуть вдоль границ области, отметившись местами небольшими осадками. Днем воздух будет прогреваться весенним солнцем до слабоотрицательных и нулевых значений, ночью будет подмораживать. В начале рабочей недели характер погоды не изменится, — пояснили самарские синоптики.
В субботу, 24 марта, в Самарской области ожидается 0, -5 днем.
В ночь на 25 марта столбики термометров опустятся до -7, -12. В светлое время суток температура воздуха составит 0, -5. Возможен, небольшой снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
В целом в этом году весна будет дождливой и ветреной.
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