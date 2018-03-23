Ещё
Весенняя погода придет в Архангельск не раньше середины апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Весенняя погода придет в Архангельск не раньше середины апреля 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
В Архангельской области установилась аномально морозная для конца марта погода, весеннее потепление не стоит ждать раньше середины апреля. Об этом сообщает Северное УГМС.
По данным специалистов Гидрометцентра в Поморье в субботу ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег. В воскресенье, с выходом очередного атлантического циклона, снег различной интенсивности пройдет в большинстве районов. Существенного потепления ждать не стоит. Ночью -10, -15°, при прояснениях до -25°; днем 0, -5°, на севере до -8°.
На следующей неделе в Архангельской области сохранятся умеренные морозы. Местами пройдет снег. Весенняя погода на всей территории региона ожидается не раньше середины апреля.
АиФ Архангельск: последние новости
Не расслабляться! Как Архангельск выбирается из снежных завалов? Два пьяных архангелогородца избили полицейского в здании УМВД В Архангельской области обнаружено тело военнослужащего
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ236
Новый советник Трампа готов развязать большую войну127
Скорая въехала в толпу пешеходов в Москве
Минфин готовится пойти на риск57
Путин обратился к нации789
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение