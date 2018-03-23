Весенняя погода придет в Архангельск не раньше середины апреля

Архангельской области установилась аномально морозная для конца марта погода, весеннее потепление не стоит ждать раньше середины апреля. Об этом сообщает Северное УГМС.

По данным специалистов Гидрометцентра в Поморье в субботу ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег. В воскресенье, с выходом очередного атлантического циклона, снег различной интенсивности пройдет в большинстве районов. Существенного потепления ждать не стоит. Ночью -10, -15°, при прояснениях до -25°; днем 0, -5°, на севере до -8°.

На следующей неделе в Архангельской области сохранятся умеренные морозы. Местами пройдет снег. Весенняя погода на всей территории региона ожидается не раньше середины апреля.