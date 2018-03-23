Весенняя погода придет в Архангельск не раньше середины апреля 

В Архангельской области установилась аномально морозная для конца марта погода, весеннее потепление не стоит ждать раньше середины апреля. Об этом сообщает Северное УГМС.
По данным специалистов Гидрометцентра в Поморье в субботу ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег. В воскресенье, с выходом очередного атлантического циклона, снег различной интенсивности пройдет в большинстве районов. Существенного потепления ждать не стоит. Ночью -10, -15°, при прояснениях до -25°; днем 0, -5°, на севере до -8°.
На следующей неделе в Архангельской области сохранятся умеренные морозы. Местами пройдет снег. Весенняя погода на всей территории региона ожидается не раньше середины апреля.