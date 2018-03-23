В Туле под тяжестью снега обрушилась часть кровли многоквартирного дома

ТУЛА , 23 марта. / ТАСС /. Часть кровли пятиэтажного дома на улице Рихарда Зорге в Туле обрушилась под тяжестью снега в пятницу. На крыше повреждены шифер и перекрытия на площади примерно 10 кв метров, коммунальные службы приступили к восстановительным работам, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Обрушение части кровли пятиэтажного дома связана с большим слоем снега, его толщина достигала 35-40 сантиметров. Крыша двухскатная, повреждены шифер и перекрытия на площади около 10 квадратных метров над одним из подъездов. В результате обрушения кровли пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, степень повреждения квартир устанавливается. «Предварительно, потолочные перекрытия в жилых помещениях не нарушены. Сегодня в администрации города Тулы пройдет заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций, будет рассмотрен вопрос о выделении средств на ремонт крыши», — добавили в пресс-службе.

На месте происшествия работают представители управляющей компании, городской службы спасения и районной администрации. Для восстановления кровли задействовали строительную технику.

Сильный снегопад в Туле и ряде районов региона прошел 20-21 марта, в пятницу, по прогнозам синоптиков, снег возможен ночью, но осадки будут незначительными — до 2 мм.