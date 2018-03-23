Ещё
В Туле под тяжестью снега обрушилась часть кровли многоквартирного дома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Глава Волоколамского района отправлен в отставку
Глава Волоколамского района отправлен в отставку

В Туле под тяжестью снега обрушилась часть кровли многоквартирного дома 

ТАСС 1 час назад
ТУЛА, 23 марта. /ТАСС/. Часть кровли пятиэтажного дома на улице Рихарда Зорге в Туле обрушилась под тяжестью снега в пятницу. На крыше повреждены шифер и перекрытия на площади примерно 10 кв метров, коммунальные службы приступили к восстановительным работам, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.
"Обрушение части кровли пятиэтажного дома связана с большим слоем снега, его толщина достигала 35-40 сантиметров. Крыша двухскатная, повреждены шифер и перекрытия на площади около 10 квадратных метров над одним из подъездов. В результате обрушения кровли пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
По данным пресс-службы, степень повреждения квартир устанавливается. «Предварительно, потолочные перекрытия в жилых помещениях не нарушены. Сегодня в администрации города Тулы пройдет заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций, будет рассмотрен вопрос о выделении средств на ремонт крыши», — добавили в пресс-службе.
На месте происшествия работают представители управляющей компании, городской службы спасения и районной администрации. Для восстановления кровли задействовали строительную технику.
Сильный снегопад в Туле и ряде районов региона прошел 20-21 марта, в пятницу, по прогнозам синоптиков, снег возможен ночью, но осадки будут незначительными — до 2 мм.
ТАСС: последние новости
Вильфанд: температура воздуха в России в летние месяцы будет близка к норме СМИ: Крит накрыла песчаная буря, пришедшая из Северной Африки Капитальный ремонт участка трассы "Дон" к обходу Воронежа завершится в 2018 году
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ225
Новый советник Трампа готов развязать большую войну129
Скорая въехала в толпу пешеходов в Москве
Путин обратился к нации804
Минфин готовится пойти на риск49
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение