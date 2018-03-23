Кубанцы обсуждают в соцсетях «дождь из Сахары»

В течение получаса цветной дождь и снег (от бледно-желтого оттенка — до интенсивно кирпичного) наблюдались в Краснодаре , Горячем Ключе, в Апшеронском районе и Сочи

Незамеченным погодное явление не осталось. В соцсетях появились комментарии — тревожные, из разряда: «Что это было?» / «Люди, что происходит?».

Высказывались версии. «Биологическое оружие!» / «А я подумал, это выброс с кирпичного завода». Тревожные опасения: «Двигатель пассажирского самолета сможет сгореть от такого странного дождя». Хватало флегматичных реплик: «На зубах скрипит!». Но преобладала ирония: «День автомоек». / «На них уже очереди».

Пользователи сетей выкладывали фотографии — застывшие кляксы на поверхностях автомобилей, цветные лужи.

Пожалуй, больше всех удивились туристы, отдыхающие в горах Красной Поляны. Белый снег, сдобренный странным дождем, приобрел благородный оттенок какао. Туристы сравнивали изменившиеся пейзажи с марсианскими: «Неземная красота! Неземная!»