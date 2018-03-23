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Кубанцы обсуждают в соцсетях «дождь из Сахары»
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Кубанцы обсуждают в соцсетях «дождь из Сахары» 

АиФ — Юг 45 минут назад
Фото: АиФ – Юг
В течение получаса цветной дождь и снег (от бледно-желтого оттенка — до интенсивно кирпичного) наблюдались в Краснодаре, Горячем Ключе, в Апшеронском районе и Сочи.
Незамеченным погодное явление не осталось. В соцсетях появились комментарии — тревожные, из разряда: «Что это было?» / «Люди, что происходит?».
Высказывались версии. «Биологическое оружие!» / «А я подумал, это выброс с кирпичного завода». Тревожные опасения: «Двигатель пассажирского самолета сможет сгореть от такого странного дождя». Хватало флегматичных реплик: «На зубах скрипит!». Но преобладала ирония: «День автомоек». / «На них уже очереди».
Пользователи сетей выкладывали фотографии — застывшие кляксы на поверхностях автомобилей, цветные лужи.
Пожалуй, больше всех удивились туристы, отдыхающие в горах Красной Поляны. Белый снег, сдобренный странным дождем, приобрел благородный оттенок какао. Туристы сравнивали изменившиеся пейзажи с марсианскими: «Неземная красота! Неземная!»
Как пояснил «АиФ-Юг» начальник Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера министерства гражданской обороны, к явлению не стоит относиться как угрожающему. Подобное уже случалось и фиксируется с периодичностью примерно раз в пять лет. Причина — пыльная буря в Африке. Мощные воздушные потоки притащили к нам частицы песка.
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