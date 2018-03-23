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Остался один день до потепления в Ростове
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Остался один день до потепления в Ростове 

Деловое сообщество 1 час назад
Всего один холодный день отделяет ростовчан от настоящей весны. Синоптики наконец-то обнародовали позитивный прогноз. Согласно их данным, 24 марта еще будет сохранятся морозная погода и столбик термометра замрет на отметке 0…-2 градуса. Последний холодный день ознаменуется шквалистым ветром и мокрым снегом, переходящим в дождь.
Но уже с 25 марта погода существенно улучшится. Днем температура поднимется до +10 градусов. Конечно ожидается дождь, но вот морозов больше точно не предвидится. Настоящее тепло придет в Ростов с середины апреля, устойчивая плюсовая температура будет колебаться в районе +10 градусов, возможны незначительные заморозки ночью.
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