Спасатели предупреждают туристов, что на «Столбах» может быть небезопасно

Поскольку синоптики обещают тёплую погоду на выходные, в заповеднике «Столбы» возможен наплыв туристов. В связи с этим спасатели выходят на усиленный режим работы, сообщают в МЧС по Красноярскому краю.

«Покрывший землю снег припорошил корни деревьев, которые можно не заметить, запнуться, упасть, ударится и даже получить более серьезные повреждения. Также не советуем уходить с основных троп, горожане могут потеряться в дневное время, а с наступлением темноты и вовсе окончательно заплутать, — советуют спасатели.

Так, за прошедшую неделю в заповеднике пострадали пять туристов. Женщина получила рваную рану голени, спасатели оказали помощь и транспортировали ее до входа в заповедник, где передали сотрудникам скорой помощи. Еще два человека обратились к спасателям самостоятельно — один с переломом руки, другой с острой болью в животе, оба эвакуированы и переданы медикам. Ещё два туриста обратились с порезом ладони и ушибом ноги, им была оказана первая помощь — из заповедника они вышли сами.

Напомним, что с прошлого лета на территории заповедника в районе «Перевала» работает пост спасателей, которые в случае происшествия могут оперативно прибыть на место, оказать пострадавшим первую помощь и транспортировать их до кордона.

Телефоны экстренного вызова спасателей на «Столбах»:

8 908 211 83 97 8 913 517 02 40 8 913 567 48 79 8 (391) 211 95 56 8 (391) 211 48 79