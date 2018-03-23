Ещё
Для матча Россия — Бразилия в Москве разгоняют облака
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Для матча Россия — Бразилия в Москве разгоняют облака 

Говорит Москва 1 час назад
Для разгона облаков перед крупными мероприятиями в столице используют военные самолёты, которые поднимаются с подмосковного аэропорта «Чкаловский». В целях метеозащиты самолёты распыляют в воздухе твёрдые и жидкие реагенты.
При этом в метеобюро Москвы радиостанции сообщили, что по прогнозам сегодня в Москве должно быть от -1 до — 3 градусов, порывы ветра до 12-17 м/с, облачно, небольшие осадки.
Напомним, товарищеский матч Россия — Бразилия начнётся сегодня в 19:00 на стадионе «Лужники». При реконструкции стадиона для защиты зрителей от осадков козырёк над ареной нарастили на 14 метров.
На сайте стадиона сообщается, что болельщики ещё могут приобрести билеты на игру — их стоимость варьируется от 3500 до 25000 рублей.
Говорит Москва: последние новости
Власти отчитались о ликвидации очагов выброса сероводорода на свалке «Ядрово» Больше 2,5 тысяч жителей Казани остались без отопления Киевский суд получил ходатайство об аресте Надежды Савченко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации801
Савченко грозит «пожизненное»89
Вернем летнее время
Новый лазер США высмеяли в Сети27
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды63
Видео
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
02:41
В кварталах реновации появятся бомбоубежища
Недвижимость Новости Москвы
01:01
Савченко грозит «пожизненное»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение