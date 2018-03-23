Для матча Россия — Бразилия в Москве разгоняют облака

Для разгона облаков перед крупными мероприятиями в столице используют военные самолёты, которые поднимаются с подмосковного аэропорта «Чкаловский». В целях метеозащиты самолёты распыляют в воздухе твёрдые и жидкие реагенты.

При этом в метеобюро Москвы радиостанции сообщили, что по прогнозам сегодня в Москве должно быть от -1 до — 3 градусов, порывы ветра до 12-17 м/с, облачно, небольшие осадки.

Напомним, товарищеский матч Россия Бразилия начнётся сегодня в 19:00 на стадионе «Лужники». При реконструкции стадиона для защиты зрителей от осадков козырёк над ареной нарастили на 14 метров.

На сайте стадиона сообщается, что болельщики ещё могут приобрести билеты на игру — их стоимость варьируется от 3500 до 25000 рублей.