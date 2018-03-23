Жигулевская ГЭС: приток воды в водохранилища превысил норму в 2,5 раза

Прохождение весеннего половодья в Самарской области может оказаться крайне сложным. Как сообщают представители Жигулевской ГЭС, приток воды в водохранилища каскада превысил норму в 2,5 раза. При этом в водосборном бассейне Волги продолжается накопление снега.

— Для Жигулевской ГЭС установили новый режим работы. Средние сбросные расходы гидростанции с 21 по 31 марта составят 9000–9500 кубометров в секунду, а с 1 по 11 апреля — 9500–10000, — рассказали на ГЭС.

Сейчас уровень воды у плотины Жигулевского гидроузла в Тольятти составляет 52,77 метра, а в Куйбышевском водохранилище — 52,86 метра.