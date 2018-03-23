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Жигулевская ГЭС: приток воды в водохранилища превысил норму в 2,5 раза
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Жигулевская ГЭС: приток воды в водохранилища превысил норму в 2,5 раза 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Прохождение весеннего половодья в Самарской области может оказаться крайне сложным. Как сообщают представители Жигулевской ГЭС, приток воды в водохранилища каскада превысил норму в 2,5 раза. При этом в водосборном бассейне Волги продолжается накопление снега.
— Для Жигулевской ГЭС установили новый режим работы. Средние сбросные расходы гидростанции с 21 по 31 марта составят 9000–9500 кубометров в секунду, а с 1 по 11 апреля — 9500–10000, — рассказали на ГЭС.
Сейчас уровень воды у плотины Жигулевского гидроузла в Тольятти составляет 52,77 метра, а в Куйбышевском водохранилище — 52,86 метра.
МЧС регистрирует на Волге у Самары большие промоины. Они образовались вдоль набережной у «Ладьи», от Первомайского до Вилоновского спуска. Жителей города просят не выходить на лёд. Ото льда реки Самарской области начнут освобождаться в апреле.
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