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Синоптики прогнозируют теплое лето в пяти регионах Западной Сибири
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Синоптики прогнозируют теплое лето в пяти регионах Западной Сибири 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
НОВОСИБИРСК, 23 марта. /ТАСС/. Летние месяцы в юго-восточной части Западной Сибири ожидаются в пределах климатической нормы или на 1-1,5 градуса теплее. Апрель и сентябрь, наоборот, ожидаются немного холоднее обычного, сообщила в пятницу в пресс-центре ТАСС в Новосибирске начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (УГМС) Анна Лапчик.
"Июнь в целом [в регионе] — около и выше нормы на один градус. В июле районы, где температурный фон будет выше на 1, -1,5 градуса — это северо-запад Новосибирской и большая часть Томской областей. В августе мы предполагаем, что более высокий температурный фон будет наблюдаться по востоку Томской, Кемеровской областей и в Республике Алтай", — сказала она.
Лапчик добавила, что в целом температурный фон всего теплого периода с апреля по сентябрь в регионах Западной Сибири ожидается около среднемноголетних значений. При этом она оговорилась, что речь идет о средних температурах, и даже если месяц в целом ожидается в пределах климатической нормы, это не исключает декадных скачков холода или жары.
Температуры апреля и сентября в регионах юго-востока Западной Сибири прогнозируются около и ниже нормы на 1-1,5 градуса. Май — в пределах нормы.
Точность долгосрочных прогнозов составляет примерно 70%, подчеркнули синоптики.
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