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В Адыгее выпал «ржавый» снег
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В Адыгее выпал «ржавый» снег 

АиФ Адыгея 1 час назад
Сегодня на территории двух регионов, Краснодарского края и Адыгеи, выпали странные осадки в виде жёлто-красного снега и дождя.
Пользователи соцсетей выкладывают в Интернет видео о странных осадках.
МЧС по Адыгее была получена информация о том, что такие же осадки цвета ржавчины прошли не только на территории Майкопа, но и в районах Адыгеи, в Белореченском городском поселении.
По официальным данным управления Роспотребнадзора о Адыгее, при выяснении обстоятельств происшедшего установлено, что аварийных либо каких-то других выбросов на предприятиях сельского поселения не было. А нетипичный цвет осадков объясняется попаданием в атмосферу мелкодисперсной пыли и не представляет опасности.
Сейчас сотрудники управления Роспотребнадзора по Адыгея проводят лабораторные исследования проб выпавших осадков.
Как считает руководитель Краснодарского краевого гидрометцентра Андрей Бондарь, ржавый цвет осадков на юге России мог быть связан с песчаной бурей на Крите, которая принесла на Средиземноморье — в Турцию и на Крит — пустынную пыль, с побережья Африки.
По словам Андрея Бондаря, приведённым в информации пресс-службы МЧС по Адыгее, «снежный фронт пришёл в регион со Средиземного моря. Частицы пыли конденсировались, и прошёл окрашенный дождь. Он не является химическим и не может нанести вреда».
Спасатели МЧС по РА призвали жителей и гостей республики по возможности оставаться в помещении. А при выходе на улицу пользоваться зонтами и надевать головные уборы.
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