Красная поляна в Сочи стала желтой

Снег на горнолыжном курорте Красная поляна и в его окрестностях неожиданно окрасился в желтый цвет. Желтыми стали заснеженные горы Апшеронского района, а на побережье Черного моря и в Краснодаре прошел такой же странный грязный дождь.

Публикация от Красная Поляна Роза Хутор (@funsochi) 23 Мар 2018 в 1:04 PDT Оказалось, что это последствия песчаной бури, прошедшей в Африке и затем на Крите. Там 23 марта воздух был буквально ярко-рыжим от песка. Об этом свидетельствуют многочисленные видеоролики туристов и местных жителей в социальных сетях.

Остров Крит поглотила африканская пыль, и теперь он похож на декорации фантастичного фильма. Прям «Бегущий по лезвию 2049»! pic.twitter.com/Lc4RNLwZzi

— MargoSavazh (@MargaritaSavazh) 23 марта 2018 г.

Краснодарском крае остатки песка смешались с осадками, поэтому абсолютно безопасны, говорит руководитель Краснодарского краевого гидрометцентра Андрей Бондарь.

— Немного не песочный снег, он, скорее, подкрашенный, пыльный. Последствия именно песчаных бурь где-то на севере Африки. Скорее всего, связано именно с песчаными бурями, в результате которых пыль поднялась в верхние слои атмосферы и по потокам попала к нам на территорию края, а здесь, учитывая влажную воздушную массу, которая у нас здесь находится, конденсирует на себе эту влагу и выпадает местами в виде крашеного снега, местами в виде дождя, тоже подкрашенного. Площадь на территории края, которая попала под такие осадки достаточно большая, это и Черноморское побережье, и уже за Кавказским хребтом, досталось и Краснодару. Поэтому краснодарцам, скорее всего, придется в эти выходные стирать свои вещи, поскольку следы остаются достаточно заметные. Ни о каком химическом выбросе здесь речь идти не может, поскольку зона достаточно большая, а производств, способных обеспечить выброс такого колоссального количества пыли, я на территории края не знаю.

— Такое уже бывало?

— Да, такие случаи мы наблюдали, приблизительно они наблюдаются с периодичностью один раз в два-пять лет.