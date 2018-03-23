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Красная поляна в Сочи стала желтой
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Красная поляна в Сочи стала желтой 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Снег на горнолыжном курорте Красная поляна и в его окрестностях неожиданно окрасился в желтый цвет. Желтыми стали заснеженные горы Апшеронского района, а на побережье Черного моря и в Краснодаре прошел такой же странный грязный дождь.
Публикация от Красная Поляна Роза Хутор (@funsochi) 23 Мар 2018 в 1:04 PDT  Оказалось, что это последствия песчаной бури, прошедшей в Африке и затем на Крите. Там 23 марта воздух был буквально ярко-рыжим от песка. Об этом свидетельствуют многочисленные видеоролики туристов и местных жителей в социальных сетях.
Остров Крит поглотила африканская пыль, и теперь он похож на декорации фантастичного фильма. Прям «Бегущий по лезвию 2049»! pic.twitter.com/Lc4RNLwZzi
— MargoSavazh (@MargaritaSavazh) 23 марта 2018 г.
В Краснодарском крае остатки песка смешались с осадками, поэтому абсолютно безопасны, говорит руководитель Краснодарского краевого гидрометцентра Андрей Бондарь.
— Немного не песочный снег, он, скорее, подкрашенный, пыльный. Последствия именно песчаных бурь где-то на севере Африки. Скорее всего, связано именно с песчаными бурями, в результате которых пыль поднялась в верхние слои атмосферы и по потокам попала к нам на территорию края, а здесь, учитывая влажную воздушную массу, которая у нас здесь находится, конденсирует на себе эту влагу и выпадает местами в виде крашеного снега, местами в виде дождя, тоже подкрашенного. Площадь на территории края, которая попала под такие осадки достаточно большая, это и Черноморское побережье, и уже за Кавказским хребтом, досталось и Краснодару. Поэтому краснодарцам, скорее всего, придется в эти выходные стирать свои вещи, поскольку следы остаются достаточно заметные. Ни о каком химическом выбросе здесь речь идти не может, поскольку зона достаточно большая, а производств, способных обеспечить выброс такого колоссального количества пыли, я на территории края не знаю.
— Такое уже бывало?
— Да, такие случаи мы наблюдали, приблизительно они наблюдаются с периодичностью один раз в два-пять лет.
Снег желтого цвета выпал и на юге Одесской области Украины, в городе Измаил. Синоптики провели лабораторные исследования образцов осадков и тоже не обнаружили вредных химических веществ.
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