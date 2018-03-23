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МЧС предупреждают: в ночь на субботу в Красноярском крае сильный ветер
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МЧС предупреждают: в ночь на субботу в Красноярском крае сильный ветер 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В ночь с 23 на 24 марта в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются порывы западного ветра 15-18м/с, в некоторых районах до 23м/с. Кроме того на дорогах сохранится гололедица.
Краевое МЧС предупреждает, что в такую погоду нужно предпринять меры безопасности. В частности, плотно закрыть все двери и окна в квартире, с незастеклённых балконов убрать предметы, которые могут при сильном ветре выпасть наружу, лучше не пользоваться лифтом — при обрыве электропроводов отключат электричество и можно застрять в лифте. Если оказались на улице, держать как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Не парковаться в опасных местах.
При гололедице лучше не выезжать на загородные трассы, при езде быть аккуратным, не превышать скорости и не совершать резких поворотов и торможений.
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