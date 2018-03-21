Ещё
Передвижная лаборатория по мониторингу состояния воздуха появится в Волоколамске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Передвижная лаборатория по мониторингу состояния воздуха появится в Волоколамске 

РИАМО 21 марта 2018
Фото: РИАМО
Онлайн-табло и передвижная лаборатория по мониторингу состояния воздуха появится в подмосковном Волоколамске, сообщил журналистам в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В среду в доме правительства региона под руководством губернатора прошло совещание по разрешению ситуации в Волоколамском районе Подмосковья.
«Жители попросили в центре города сделать постоянно действующее табло и онлайн-мониторинг всего, что происходит с воздухом. Потому что, если даже будут выбросы, жители хотят знать об этом заранее», — сказал Воробьев.
Он добавил, что также в Волоколамске появится передвижная постоянно действующая лаборатория по мониторингу состояния воздуха.
Губернатор лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что полигон ТБО «Ядрово» будет закрыт со следующей недели в рамках начала активной стадии рекультивации.
РИАМО: последние новости
Передвижная лаборатория по мониторингу состояния воздуха появится в Волоколамске Синоптики не ожидают сильных последствий половодья в Московском регионе Ограничения в движении транспорта ожидаются на трассе М‑7 в Подмосковье до 29 марта
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации808
Савченко грозит «пожизненное»92
Вернем летнее время
Новый лазер США высмеяли в Сети29
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды63
Видео
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
02:41
В кварталах реновации появятся бомбоубежища
Недвижимость Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение