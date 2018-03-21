Передвижная лаборатория по мониторингу состояния воздуха появится в Волоколамске

В среду в доме правительства региона под руководством губернатора прошло совещание по разрешению ситуации в Волоколамском районе Подмосковья.

«Жители попросили в центре города сделать постоянно действующее табло и онлайн-мониторинг всего, что происходит с воздухом. Потому что, если даже будут выбросы, жители хотят знать об этом заранее», — сказал Воробьев.

Он добавил, что также в Волоколамске появится передвижная постоянно действующая лаборатория по мониторингу состояния воздуха.