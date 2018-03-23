Стало известно о погоде в выходные

Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

"В субботу в столичный регион устремится холодный воздух. Вместе с повышением атмосферного давления на небосводе будет все меньше облаков, осадки постепенно прекратятся, немного похолодает. В субботу в Москве будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой снег", — сказал РИА Новости специалист "Фобос". Погода с прояснениями, минимальными осадками и плюсовой температурой ожидается в Москве в выходные, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос" в пятницу.

По данным центра погоды, в ночь на субботу температура воздуха опустится до минус 5 — минус 7 градусов, по области — от минус 4 до минус 9 градусов. Днем в субботу в мегаполисе будет около ноля, по области — от минус 3 до плюс 2 градусов.

"Температура в ночь на воскресенье около минус 10 градусов, по области местами до минус 13 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 3 — плюс 5 градусов, в Подмосковье от нуля до плюс 5", — сказал собеседник агентства. В воскресенье вероятность осадков будет также минимальная, погода ожидается с прояснениями и без осадков.

Ветер в столице будет умеренным, атмосферное давление составит 744 — 745 миллиметров ртутного столба.