В выходные в Пермском крае ожидаются ливневые снегопады

В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, какая погода ожидается в крае в ближайшие выходные.

«В ночь на 24 марта гребень повышенного давления продолжит формировать погоду в южной части края, и здесь сохранятся морозы (-12… -17 градусов, в низких местах до -20 градусов). В Перми ночь на субботу также будет холодной, с минимальной температурой около -15 градусов», — рассказали в ГИС-центре.

Но высока вероятность, что это будет последняя такая морозная ночь в марте этого года. Как отмечают в ГИС-центре, уже в ночь на субботу на севере края начнётся потепление. Это следствие частного циклона, который смещается с северо-запада России . В связи с его прохождением днём 24 марта во всём крае кратковременные, но интенсивные ливневые снегопады. При этом температура в регионе повысится до 0… -5 градусов.

«В воскресенье, 25 марта, с поступлением в тыл циклона более холодной воздушной массы ожидается прекращение осадков и незначительное похолодание: ночью до -6… -11 градусов, днём — до -1…-6 градусов», — добавили в ГИС-центре.

По словам его сотрудников, в третьей декаде марта ожидается большой контраст температуры между северными и южными территориями Прикамья.

«На севере края вплоть до конца марта ожидается преобладание зимнего характера погоды с температурой ниже климатической нормы в среднем на 5-6 градусов. На юге края отрицательная аномалия температуры будет меньше, и в последней пятидневке марта начнутся регулярные оттепели», — пояснили специалисты ГИС-центра.