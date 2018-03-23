Вывозить или ждать, пока растает: екатеринбургские коммунальщики рассказали о сугробах во дворах

Ситуация со снегом в этом году нестандартная — ещё недавно коммунальщики радовались, что на уборке в этом году можно сэкономить. И вот пожалуйста — полторы месячной нормы осадков за несколько дней, и у нас на дорогах грязная каша, а во дворах не проехать и не пройти.

А нас традиционно заваливают снежными фотографиями из дворов. Вот кучи снега возле домов на Блюхера. Горожанин жалуется, что коммунальщики расположили место дислокации кучи уж слишком близко к машинам: если не засыплет, то подтопит. В ответ на вопросы, а когда кучу вывезут, сотрудники местной УК сказали, что, возможно, и никогда. До лета точно растает.

Да и не должны, к слову. В стандартный тариф на содержание жилья входит только уборка, а не вывоз, но жильцы могут сами, условно говоря, скинуться, то есть поднять ставки, если есть такая необходимость.

— Снега зимой почти не было, мы надеялись, затрат на уборку будет немного и летом можно больше потратить на землю, песок, — рассказали в управляющей компании «Фонд Радомир». — Но снег выпал, заказывали уборочную технику. Но снега всё же меньше, чем в прошлом году.

Вывоз снега — дополнительные затраты. По подсчётам экспертов, аренда техники — это примерно 1000 рублей в час. А убрать гору снега из двора, с учётом всех затрат на вывоз, — около 8 тысяч рублей.

— Нельзя загромождать газоны, детские площадки, мы стараемся выбирать места, где никому этот снег не навредит, — прокомментировали в управляющей компании.

Нередко жильцы сами выходят с инициативой — тарифы поднять и снег вывезти. Иногда обслуживающим организациям, которые понимают, что это необходимо в каком-то конкретном дворе, нужно обращаться с этой просьбой к жильцам. Сами заказать грузовики и включить их стоимость в квитанции они не могут, должны быть протоколы договорённостей с жильцами, поэтому воздействуют через председателей советов домов.

А вот убирать снег с крыш — прямая обязанность УК, и как раз сейчас особенно опасная ситуация, поскольку свежие сугробы на крышах подтаивают, превращаясь в потенциальную угрозу. Тут, напомним, есть исключения: не повезло жителям последних этажей хрущёвок (и других подобных типовых домов), где, остекляя балконы, владельцы сами надстроили козырьки. В этом случае с козырьков они должны убирать снег и сосульки сами — если кто-то, проходящий под ними, пострадает, виноваты будут владельцы таких квартир.

На сколько нужно увеличить тариф на содержание жилья, чтобы хватало на вывоз снега, читайте в нашем обзоре. А куда жаловаться, если ваш двор завален сугробами, а дворник в ус не дует, смотрите в нашей полезной инструкции.