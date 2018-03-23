На оренбургских реках ледоход начнется через 2 недели

По прогнозам Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ледоход на реке Урал начнется с 10 по 15 апреля, а на Сакмаре — с 8 по 13 апреля.

Уровень воды в реке Урал не должен подняться выше отметки в 6-7 метров, что в пределах нормы, в Сакмаре — не выше 5-6 метров, что ниже нормы. Однако малоснежная зима не гарантирует, что паводок обойдет стороной областной центр, ситуацию может осложнить сильное промерзание почвы.