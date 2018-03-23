Оранжевый снег в Сочи шокировал народ

Африканская оранжевая пыль, которая на днях накрыла остров Крит, добралась и до Краснодарского края . Шокированные зрелищем местные жители делятся снимками «персикового неба» в соцсетях.

На опубликованных кадрах видно, как снег на склонах окрасился в нехарактерный грязно-оранжевый оттенок. Также очевидцы сообщают, что в Сочи прошел «коричневый дождь», передает "Газета.ru"

Несмотря на внезапную аномалию, люди продолжают кататься в горах. По уточненной информации, радиационный фон не повышен.

"Горная карусель на один день превратилась в настоящую пустыню", — комментирует свой снимок один из свидетелей зрелища.

"В горах сегодня как на Красной Планете. Будем стоить догадки или поверим синоптикам, что это экологически чистый арабский песочек?", — удивляется увиденному другой уроженец Красной Поляны.

"Это не фотошоп и не фильтр, это такие осадки в Красной Поляне!", — описывает аномалию сочинец.

Оранжевым стал и Сухум — столица Абхазии . Местные жители говорят, что небо в городе поменяло цвет, следы пыли видны и на автомобилях.

Ранее сообщалось об аналогичной ситуации на острове Крит, где небо окрасилось в красный. Там местные жители вынуждены надевать маски, так как у многих имеются проблемы с дыханием. ​

По данным Национальной обсерватории Афин, частота подобного явления за последние 20 лет увеличилась в два раза, а его интенсивность — на 50%. Причиной все более частых песчаных бурь специалисты называют опустынивание территорий на Севере Африки и, как следствие, увеличение количества пыли, переносимой ветром.