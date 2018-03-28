11 ледовых переправ закрыто за сутки в Иркутской области

Повышение дневных температур и активное

таяние льда на водных объектах Иркутской области стали причиной закрытия

еще нескольких ледовых переправ.

За минувшие сутки проведено техническое

освидетельствование и прекращена эксплуатация 11 ледовых трасс. По две ледовые дороги закрыты в Нижнеудинском, Усть-Кутском и Черемховском

районах, по одной в Жигаловском, Качугском, Киренском , Тулунском и Усть-Удинском районах.

Специалистами дорожной службы

демонтированы дорожные знаки и информационные щиты, установлены знаки,

запрещающие движение автомобильного транспорта по ледовым переправам, на съездах возведены валы и установлены шлагбаумы, препятствующие выезду

на лед, проведено его чернение.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам подчеркивают: ледовая обстановка — нестабильна. При среднесуточной температуре выше нуля градусов толщина льда уменьшается

на треть за неделю, что существенно уменьшает срок действия ледовых

переправ.

Для предотвращения несчастных случаев,

связанных с провалом людей и техники под лед, проводится установка

дополнительных информационных аншлагов в выявляемых опасных местах.

Совместно с ответственными за эксплуатацию ледовых переправ проводится

ежедневный мониторинг состояния льда: замеры толщины, визуальный осмотр

поверхности на наличие трещин и изменений его структуры.

Всего по состоянию на 27 марта 2018 года в 12 районах области продолжают функционировать 29 ледовых переправ и 3 пеших ледовых перехода (на реке Лене — «Киренск-Мельничный»,

«Киренск-Пролетарский» и на реке Киренге — «Киренск-Гарь»).

Выезд на лед вне переправ смертельно опасен!