11 ледовых переправ закрыто за сутки в Иркутской области 

Повышение дневных температур и активное
таяние льда на водных объектах Иркутской области стали причиной закрытия
еще нескольких ледовых переправ.
За минувшие сутки проведено техническое
освидетельствование и прекращена эксплуатация 11 ледовых трасс. По две ледовые дороги закрыты в Нижнеудинском, Усть-Кутском и Черемховском
районах, по одной в Жигаловском, Качугском, Киренском, Тулунском и Усть-Удинском районах.
Специалистами дорожной службы
демонтированы дорожные знаки и информационные щиты, установлены знаки,
запрещающие движение автомобильного транспорта по ледовым переправам, на съездах возведены валы и установлены шлагбаумы, препятствующие выезду
на лед, проведено его чернение.
Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам подчеркивают: ледовая обстановка — нестабильна. При среднесуточной температуре выше нуля градусов толщина льда уменьшается
на треть за неделю, что существенно уменьшает срок действия ледовых
переправ.
Для предотвращения несчастных случаев,
связанных с провалом людей и техники под лед, проводится установка
дополнительных информационных аншлагов в выявляемых опасных местах.
Совместно с ответственными за эксплуатацию ледовых переправ проводится
ежедневный мониторинг состояния льда: замеры толщины, визуальный осмотр
поверхности на наличие трещин и изменений его структуры.
Всего по состоянию на 27 марта 2018 года в 12 районах области продолжают функционировать 29 ледовых переправ и 3 пеших ледовых перехода (на реке Лене — «Киренск-Мельничный»,
«Киренск-Пролетарский» и на реке Киренге — «Киренск-Гарь»).
Выезд на лед вне переправ смертельно опасен!