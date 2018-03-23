Синоптики пообещали в Саратове снег с дождем и сильный туман

На грядущие выходные дня, 24 и 25 марта, метеорологи пообещали саратовцам слабый мороз ночью и потепление днем. Но не в «промышленных» масштабах, а в лайтовом режиме.

Завтра, 24 марта, в Правобережье может пройти мокрый снег, который прекратится к ночи. в целом по области установится облачная погода с прояснениями, — сообщила АиФ-Саратов замруководителя областного гидрометцентра Светлана Цветайло . — Может на возвышенных участках рельефа наблюдасться туман, поскольку воздух влажный. Сохраняется гололед, налипание снега.

Ветер по-прежнему — юго-западный скоростью от 6 до 11 метров в секунду. Столбик термометра ночью покажет от 5 до 10 градусов ниже нуля, днем — слабоотрицательные температуры.

Синоптик отметила, что сегодня все метеорологи отмечают свой профессиональный праздник — День метеоролога. Поэтому на улице — солнечно и практически штиль. А возвращения сильных метелей с дождем вероятно 26 марта. Начнется резкое вторжение циклона с Черного моря, который пройдет по нашей области по пути к Каспийскому морю.