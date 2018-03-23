Пропавший в кубанском лесу подросток вернулся домой 

Подросток, который заблудился в лесу Кубани, спустя сутки сам вернулся домой. Об этом в пятницу, 23 марта, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на СК по Краснодарскому району.
Обнаружен заблудившийся в лесу подросток, сам пришел домой
— СК РФ по Кранодарскому краю.
О пропаже ребенка 22 марта заявила его мать. Она рассказала, что ее 15-летний
сын ушел из дома в лес и до сих пор не вернулся. В районе обеда он позвонил ей и сообщил, что заблудился в горах в окрестностях поселка Посебай. Через некоторое время связь с ним прервалась.
Мальчика искали сотрудники МЧС, МВД и волонтеры. Также использовался беспилотный летательный аппарат.
СК организовал доследственную проверку по факту исчезновения ребенка.
В пятницу была развернута масштабная операция по поиску заблудившегося кубанского подростка. Его искали более 70 человек. Были созданы специализированные группы из сотрудников МЧС, полиции, кинологов и егерей. Искать мальчика мешала плохая погода. Ночью температура воздуха в горах упала до десяти градусов мороза.