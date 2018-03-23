Ещё
Пропавший в кубанском лесу подросток вернулся домой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пропавший в кубанском лесу подросток вернулся домой 

360tv.ru 1 час назад
Подросток, который заблудился в лесу Кубани, спустя сутки сам вернулся домой. Об этом в пятницу, 23 марта, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на СК по Краснодарскому району.
Обнаружен заблудившийся в лесу подросток, сам пришел домой
СК РФ по Кранодарскому краю.
О пропаже ребенка 22 марта заявила его мать. Она рассказала, что ее  15-летний
сын ушел из дома в лес и до сих пор не вернулся. В районе обеда он позвонил ей и сообщил, что заблудился в горах в окрестностях поселка Посебай. Через некоторое время связь с ним прервалась.
Мальчика искали сотрудники МЧС, МВД и волонтеры. Также использовался беспилотный летательный аппарат.
СК организовал доследственную проверку по факту исчезновения ребенка.
В пятницу была развернута масштабная операция по поиску заблудившегося кубанского подростка. Его искали более 70 человек. Были созданы специализированные группы из сотрудников МЧС, полиции, кинологов и егерей. Искать мальчика мешала плохая погода. Ночью температура воздуха в горах упала до десяти градусов мороза.
360tv.ru: последние новости
Оранжево‐красное небо и «исчезнувшее» море: Крит задохнулся от африканской пыли Синоптики рассказали, когда в Подмосковье придет весна и какое будет лето МЧС направило в Волоколамск еще одну мобильную лабораторию для замеров воздуха
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступит со срочным обращением407
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды32
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова59
Путин обратился к нации98
Умер известный шансонье19
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
06:11
Путин обратился к нации
Политика
00:43
Первый канал опроверг замену ведущего «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
06:11
Критика власти не должна сводиться к популизму
Политика
00:42
Удостоверение избранного президента готово
Политика
08:27
Путин отметил важность гражданской активности
Политика Общество
06:09
«Повестка развития РФ носит консолидирующий характер»
Политика
03:35
ЦОДД предупредил о пробках около «Лужников»
Новости Москвы
02:24
Семья погибшего актера Ельчина получит компенсацию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение