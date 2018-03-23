Гидрометцентр: ледоход на реках Оренбурга начнется после 8 апреля

Несмотря на поистине зимнюю погоду, в Оренбурге готовятся к традиционному весеннему ледоходу. Гидрометцентр сообщает, что сход льда на Урале ожидается с 10 по 15 апреля, на реке Сакмара — с 8 по 13 апреля.

Из-за замерзшей почвы и толстого слоя льда специалисты прогнозируют осложнения. В областном центре уже сформировано 83 аварийные бригады, которые оперативно вступят в бой во время паводка.

Готовятся к паводку и в других районах Оренбуржья. На станциях Тюльган, Богатое, Красногвардеец, Новосергиевская, Сорочинская, Кувандык Орск , Профинтерн, Новоорск сформируют 10 противоразмывных поездов и 89 вагонов, чтобы избежать размыва и разрушения инженерных сооружений. Пока что железнодорожники очищают кюветы и канавы от снега. Укреплен берег реки Желтое, стоимость работ оценили в 22,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.