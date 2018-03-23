В Волоколамске увеличат число мобильных лабораторий для замеров воздуха

"Планируется увеличение лабораторий Мосэкомониторинга с целью непрерывного мониторинга атмосферного воздуха", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что до этого в Волоколамске в круглосуточном режиме работали оперативные группы и две передвижные лаборатории Роспотребнадзора и МЧС. Там же организована работа двух мобильных постов ГПБУ «Мосэкомониторинг» для непрерывного мониторинга воздуха. C пятницы на полигоне приступила к работе лаборатория Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС РФ.

"По состоянию на 10.00 пятницы, проведено 20 замеров, всего нарастающим итогом взято 773 пробы воздуха на превышение ПДК. В результате проведенных экспресс-исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано", — отметил представитель ведомства.