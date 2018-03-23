Про сало, зайцев и лишнее усердие. ТОП-5 весенних ошибок дачников 

В ожидании начала сезона дачникам не терпится сделать в саду что-нибудь полезное. Например, реализовать вычитанные где-то «полезные советы». Но именно сейчас — тот самый момент, когда усердие не идет на пользу. Уж лучше пока не делать ничего вообще. Так каких же действий следует избегать, корреспонденту «АиФ Оренбург» рассказала Ирина Скобнева, садовод со стажем.
5 главных ошибок в весеннем саду:
1. Топтаться вокруг деревьев по снегу до устойчивого потепления (например, желая сделать обрезку с опережением графика). У плодовых деревьев корни гораздо хуже переносят мороз по сравнению с кроной. Уплотненный снег теряет утепляющие свойства, зато хуже пропускает воздух. Корни от этого страдают гораздо сильнее, чем нам кажется.
2. Окучивать стволики и основания кустов снегом (для защиты от морозобоин). Нет никакого смысла утеплять надземную часть за счет охлаждения подземной. Морозостойкость у корней гораздо слабее, чем у остальных частей дерева.
3. Разбрасывать по снегу золу, навоз или торф. Удобрения скоро смоет вешними водами, и они не принесут никакой пользы, зато снег будет то подтаивать, то покрываться ледяной коркой. Земляника и другие многолетние растения начнут поочередно мокнуть, мерзнуть, задыхаться. Они могут не выдержать этих пыток и погибнуть.
4. Стряхивая налипший снег, с силой колотить по ветвям палками или скалывать с них лед. Не стоит верить легендам, будто деревья от грубого обращения лучше плодоносят. На самом деле на месте ударов участки тканей погибают, и со временем целые ветки могут засохнуть. Для стряхивания снега нужно обмотать палку толстым слоем тряпок, и орудовать ею аккуратно.
5. Натирать кору салом или вешать в крону жженые тряпки, надеясь защитить ее от зайцев. Надежнее откидывать снег от ограды с наружной стороны, чтобы этот «барьер» не тонул в сугробах, по которым голодные животные легко заберутся внутрь.