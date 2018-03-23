Про сало, зайцев и лишнее усердие. ТОП-5 весенних ошибок дачников

В ожидании начала сезона дачникам не терпится сделать в саду что-нибудь полезное. Например, реализовать вычитанные где-то «полезные советы». Но именно сейчас — тот самый момент, когда усердие не идет на пользу. Уж лучше пока не делать ничего вообще. Так каких же действий следует избегать, корреспонденту « АиФ Оренбург » рассказала Ирина Скобнева, садовод со стажем.

5 главных ошибок в весеннем саду:

1. Топтаться вокруг деревьев по снегу до устойчивого потепления (например, желая сделать обрезку с опережением графика). У плодовых деревьев корни гораздо хуже переносят мороз по сравнению с кроной. Уплотненный снег теряет утепляющие свойства, зато хуже пропускает воздух. Корни от этого страдают гораздо сильнее, чем нам кажется.

2. Окучивать стволики и основания кустов снегом (для защиты от морозобоин). Нет никакого смысла утеплять надземную часть за счет охлаждения подземной. Морозостойкость у корней гораздо слабее, чем у остальных частей дерева.

3. Разбрасывать по снегу золу, навоз или торф. Удобрения скоро смоет вешними водами, и они не принесут никакой пользы, зато снег будет то подтаивать, то покрываться ледяной коркой. Земляника и другие многолетние растения начнут поочередно мокнуть, мерзнуть, задыхаться. Они могут не выдержать этих пыток и погибнуть.

4. Стряхивая налипший снег, с силой колотить по ветвям палками или скалывать с них лед. Не стоит верить легендам, будто деревья от грубого обращения лучше плодоносят. На самом деле на месте ударов участки тканей погибают, и со временем целые ветки могут засохнуть. Для стряхивания снега нужно обмотать палку толстым слоем тряпок, и орудовать ею аккуратно.

5. Натирать кору салом или вешать в крону жженые тряпки, надеясь защитить ее от зайцев. Надежнее откидывать снег от ограды с наружной стороны, чтобы этот «барьер» не тонул в сугробах, по которым голодные животные легко заберутся внутрь.