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Дорожники снова насторожились из-за прогноза синоптиков
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Дорожники снова насторожились из-за прогноза синоптиков 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Дорожники, которые обслуживают трассы Волгоградской области, опять готовятся к «веселым» выходным. Из-за прогнозируемых дождей и минусовой температуры дороги в регионе покроются слоем льда. Службы уже переведены в режим повышенной готовности.
— Подрядные организации, ответственные за содержание федеральных дорог в регионах, предупреждены и приведены в состояние повышенной готовности, — сообщила V1.ru пресс-секретарь управления автодорог «Азова» Инна Манафова. — Сейчас на трассах Волгоградской и Ростовской областей, а также в Республике Калмыкия дежурят больше 70 единиц техники. В волгоградском регионе трассы убираются силами десяти машин.
Дорожники призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий и не мешать работе коммунальных машин.
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