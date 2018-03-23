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На Кубани прошел цветной дождь
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На Кубани прошел цветной дождь 

АиФ-Кубань 59 минут назад
Фото: АиФ-Кубань
Грязный дождь желтого, бурого и красного цвета прошел утром, 23 марта, в нескольких районах края. Наблюдать такой дождь могли жители Краснодара, Горячего Ключа, Апшеронского района и Сочи.
Как сообщили в Краснодарском краевом гидрометцентре, вначале шел снег, обычный, белый. Обширный облачный фронт на территорию Кубани принесло со стороны Средиземноморья, а там накануне наблюдались песчаные бури.
Опасности для здоровья людей грязный дождь с частицами песка не несет. На экологическую обстановку он никак не повлияет.
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