На Кубани прошел цветной дождь

Грязный дождь желтого, бурого и красного цвета прошел утром, 23 марта, в нескольких районах края. Наблюдать такой дождь могли жители Краснодара , Горячего Ключа, Апшеронского района и Сочи

Как сообщили в Краснодарском краевом гидрометцентре, вначале шел снег, обычный, белый. Обширный облачный фронт на территорию Кубани принесло со стороны Средиземноморья, а там накануне наблюдались песчаные бури.

Опасности для здоровья людей грязный дождь с частицами песка не несет. На экологическую обстановку он никак не повлияет.