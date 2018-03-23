В Краснодарском крае прошел коричневый дождь

В нескольких городах Краснодарского края местные жители сообщили о необычном явлении — утром в пятницу там прошел коричневый дождь, пишет « Российская газета ».

Как сообщается, осадки темного цвета наблюдались в Краснодаре , а также в Сочи и некоторых населенных пунктах Северском и Апшеронском районах края. Эксперты поспешили успокоить население. По их словам, осадки грязного цвета не имеют никакой связи с экологической обстановкой в регионе.

«Наблюдается повышенное содержание взвешенных веществ в атмосферном воздухе. При этом превышение предельно допустимых концентраций не наблюдается. Явление носит природный характер и не несет угрозы населению и экологии», — подчеркнули в Гидрометцентре Сочи.

Специалисты объяснили, что виноваты пыльные бури, которые произошли накануне над севером Африки. Оттуда пыль с помощью мощных воздушных потоков попала в регион. Также в крае сейчас наблюдается активное цветение, и пыльца растений в сухие дни насыщает нижние слои атмосферы. С помощью осадков все содержащиеся в воздухе взвешенные вещества вымываются, оседая у земной поверхности.

Ранее сообщалось, что греческий остров Крит накрыло принесенной с Африканского континента пылью. В результате небо окрасилось в оранжевый цвет.

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