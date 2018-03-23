Рыхление и вывоз снега: вологодские коммунальщики готовятся к потеплению

На сегодняшний день работа коммунальщиков продолжается в зимнем режиме, однако уже начали готовиться к теплой погоде, а значит, и активному таянию снега.

К основным работам у сотрудников «Магистрали» добавилось еще одна — рыхление снега. Это делается для того, чтобы он быстрее таял. Уборка и вывоз снежной каши также продолжается. Спецтехника очищает стоянки, остановочные карманы, расширяется проезжая часть на городских улицах. За последнюю неделю с улиц областной столицы вывезено примерно 10 тысяч кубометров снега.

«Кроме этого, мы стараемся вывезти как можно больше снега из тех районов города, где обычно бывают подтопления во время паводка. По опыту предыдущих лет знаем, где могут возникнуть проблемы», — рассказала заместитель директора компании «Магистраль» Татьяна Гримова

Начали специалисты готовиться и к уборке прилотковой части дороги. Это пространство возле бордюрного камня. За зиму возле него скапливается мусор. Приводить в порядок эти участки специалисты начнут уже после схода снега.