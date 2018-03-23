Ещё
Мэрия Саратова обратилась с заявлением к водителям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин выступит со срочным обращением
Путин выступит со срочным обращением

Мэрия Саратова обратилась с заявлением к водителям 

Новости Саратова 57 минут назад
Фото: Новости Саратова
В администрации областного центра просят автолюбителей пользоваться машинами по минимуму.
Синоптики областного гидрометеоцентра сообщают, что в самое ближайшее время в Саратове снова будет идти снег. Причем, мокрый. Также возможен слабый гололед.
Неблагоприятные климатические прогнозы взяты на вооружение в мэрии Саратова. Коммунальная техника, в том числе, и новые 34 КамАЗа и тысячная армия дворников.
В связи с этим, администрация города обратилась к горожанам, особенно к тем, кто ездит на личном транспорте. Суть просьбы в том, что после снегопада не препятствовать работе снегоуборочной техники. А также — парковать машины в специально предназначенных для этого местах. В идеале, по мнению, чиновников, вообще исключить поездки на машинах и пересесть на общественный транспорт.
Новости Саратова: последние новости
Центр Саратова перекрыт из-за ПАО «Т Плюс» Жителей Саратовской области напугали вьюгой Из-за масштабной аварии под Саратовом мерзнут более 30 тысяч человек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова72
Путин выступит со срочным обращением72
Умер известный шансонье22
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре76
США начали стальную войну44
Видео
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
03:59
В «Аэрофлоте» рассказали об инциденте с Успенской
Шоу-бизнес
05:37
«Москва не видит фактов вины в деле Скрипаля»
Политика Европа
02:45
Волочкову раскритиковали за неудачную пластику груди
Шоу-бизнес
00:59
Собянин открыл Московский культурный форум
Новости Москвы
01:12
Коллега рассказала о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
04:02
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение