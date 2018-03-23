Мэрия Саратова обратилась с заявлением к водителям

В администрации областного центра просят автолюбителей пользоваться машинами по минимуму.

Синоптики областного гидрометеоцентра сообщают, что в самое ближайшее время в Саратове снова будет идти снег. Причем, мокрый. Также возможен слабый гололед.

Неблагоприятные климатические прогнозы взяты на вооружение в мэрии Саратова. Коммунальная техника, в том числе, и новые 34 КамАЗа и тысячная армия дворников.

В связи с этим, администрация города обратилась к горожанам, особенно к тем, кто ездит на личном транспорте. Суть просьбы в том, что после снегопада не препятствовать работе снегоуборочной техники. А также — парковать машины в специально предназначенных для этого местах. В идеале, по мнению, чиновников, вообще исключить поездки на машинах и пересесть на общественный транспорт.