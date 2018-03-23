Шёл 113-й день зимы: запомним этот март пасмурно-снежным

Очередная порция снегопада, снизошедшего накануне на Екатеринбург , обернулась прогнозируемыми пробками и авариями. Люди жалуются на непролазные сугробы во дворах, снежные шапки на крышах, которые, подтаивая, рискуют свалиться на наши головы. Зима кажется нескончаемой.

— Малоснежная зима завершается чередой циклонов, несущих снег, — сказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко (сегодня, кстати, Галину Андрияновну и её коллег можно поздравлять с Днём метеоролога). — До конца марта еще неделя, а осадков в виде снега во многих районах Урала уже выпало 1–1,5 месячных нормы. Снежный покров продолжает нарастать, хотя настали сроки для его оседания и таяния. Температура во второй десятидневке марта была на 1–4 градуса ниже климатических значений и в среднем составила -7… -11 °С.

По словам эксперта, уже в ближайшие дни циклон унесет снегопады в центр Сибири, на Урале осадки прекратятся. Но вряд ли надолго — до конца марта периодически будет идти то снег, то мокрый снег, который тут же растает под влиянием оттепелей. Словом, весна прорывается мелкими шагами, но она неизбежна.