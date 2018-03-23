Дополнительная техника вышла на трассы Ленобласти для очистки дорог от снега 

За минувшие сутки от наледи очищено восемь тысяч километров трасс и четыре тысячи километров обочин
По указанию регионального дорожного комитета, на линии круглосуточно работает почти 450 единиц спецтехники. Для предотвращения образования льда районными дорожными ремонтно-строительными и эксплуатационными управлениями использовано 300 тонн соли и две тысячи кубометров песко-соляной смеси.
Из-за неблагоприятного прогноза погоды все подрядные организации, обслуживающие областные трассы, работают в усиленном режиме. Диспетчерская служба ГКУ «Ленавтодор» круглосуточно контролирует транспортно-эксплуатационную ситуацию на региональных дорогах: осуществляется прием заявок от пользователей, подразделений УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и других заинтересованных лиц и организаций о возникших проблемах.