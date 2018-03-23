В Волгограде восстановили дорогу, разрытую из-за прорвавшегося водопровода

Специалисты отремонтировали раскопанный во время ремонта водовода участок дороги на проспекте Ленина возле Мамаева кургана в Волгограде

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в горадминистрации, коммунальщики починили прорванную трубу и ночью уложили асфальт над ней, чтобы автомобилисты смогли утром ездить по дороге. Как только наступит теплая погода, специалисты проведут комплексное восстановление покрытия. Они уложат выравнивающий слой и верхний из щебеночно-мастичного асфальтобетона. В настоящее время автомобили свободно ездят в обе стороны.