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В Волгограде восстановили дорогу, разрытую из-за прорвавшегося водопровода
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Путин выступит со срочным обращением

В Волгограде восстановили дорогу, разрытую из-за прорвавшегося водопровода 

АиФ Волгоград 1 час назад
Специалисты отремонтировали раскопанный во время ремонта водовода участок дороги на проспекте Ленина возле Мамаева кургана в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в горадминистрации, коммунальщики починили прорванную трубу и ночью уложили асфальт над ней, чтобы автомобилисты смогли утром ездить по дороге. Как только наступит теплая погода, специалисты проведут комплексное восстановление покрытия. Они уложат выравнивающий слой и верхний из щебеночно-мастичного асфальтобетона. В настоящее время автомобили свободно ездят в обе стороны.
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