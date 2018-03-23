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Энергетики обещали отремонтировать теплоцентраль на Радищева до вечера
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Путин выступит со срочным обращением

Энергетики обещали отремонтировать теплоцентраль на Радищева до вечера 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Сегодня в Саратове без тепла остались несколько домов в центре города. На Радищева ведутся вынужденные ремонтные работы на тепловых коммуникациях. Рабочие будут устранять неполадки до 20.00. Как уточнила пресс-служба Саратовского филиала «Т Плюс», при проведении противопаводковых мероприятий на улице Радищева было обнаружено затапливание коммуникаций. В экстренном порядке специалисты обследовали трубопроводы, и в результате проверки обнаружили дефект на теплосети.
Энергетики со вчерашнего дня ликвидирует течь. Из-за сварочных работ ближайшие дома могут остаться без нужного градуса в батареях отопления. В мэрии предупредили, что проезд по улице Радищева между улицами Мичурина и Рабочей будет возможен после полудня.
АиФ: последние новости
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