Энергетики обещали отремонтировать теплоцентраль на Радищева до вечера

Сегодня в Саратове без тепла остались несколько домов в центре города. На Радищева ведутся вынужденные ремонтные работы на тепловых коммуникациях. Рабочие будут устранять неполадки до 20.00. Как уточнила пресс-служба Саратовского филиала «Т Плюс» , при проведении противопаводковых мероприятий на улице Радищева было обнаружено затапливание коммуникаций. В экстренном порядке специалисты обследовали трубопроводы, и в результате проверки обнаружили дефект на теплосети.

Энергетики со вчерашнего дня ликвидирует течь. Из-за сварочных работ ближайшие дома могут остаться без нужного градуса в батареях отопления. В мэрии предупредили, что проезд по улице Радищева между улицами Мичурина и Рабочей будет возможен после полудня.