Ещё
Прогноз неутешителен: где в округе будет холоднее всего?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин выступит со срочным обращением
Путин выступит со срочным обращением

Прогноз неутешителен: где в округе будет холоднее всего? 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале до начала апреля существенного потепления не ожидается. Температура воздуха днем будет опускаться почти повсеместно ниже 30 градусов. С учетом ветра, холода будут гораздо ощутимее. Дневная температура будет подниматься за счет того, что территорией завладел антициклон, а значит, будет светить солнце.
Холоднее всего будет в Салехарде, Лабытнанги и Шурышкарском районе. Ночная температура на протяжении следующей недели будет держаться на отметке в 30-35 градусов. При этом ожидается ветер, и по ощущениям будет «тянуть» на все минус 45. Как минимум до четверга следующей недели синоптики прогнозируют такую погоду.
В Новом Уренгое и Надыме будет чуть теплее, но и ветренее. Температура ночью около 28-30 градусов. В выходные — до 25. При этом порывы ветра в некоторые дни будут достигать 14 метров в секунду.
В Ноябрьске относительно тепло. В понедельник и вторник ожидается минус 11-15 градусов. Ожидается порывистый ветер скоростью до 15 метров в секунду. Однако после — со среды — снова похолодает до 25-28 градусов.
Ямальский и Тазовский районы ожидает стабильно морозная погода также с ветром. Во вторник и среду будет дуть ветер до 13 метров в секунду.
Ожидается, что потепление придет на Ямал в первой декаде апреля. Однако и тогда ожидать нулевых или плюсовых температур не стоит.
ИА Север-Пресс: последние новости
Хоть на Ямале ещё морозы, тушканчики уже почувствовали весну «Смещение сезонов». В гидрометцентре рассказали, где прячется весна Жители Уренгоя жалуются на сугробы с двухэтажный дом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова72
Путин выступит со срочным обращением72
Умер известный шансонье22
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре76
США начали стальную войну44
Видео
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
03:59
В «Аэрофлоте» рассказали об инциденте с Успенской
Шоу-бизнес
05:37
«Москва не видит фактов вины в деле Скрипаля»
Политика Европа
02:45
Волочкову раскритиковали за неудачную пластику груди
Шоу-бизнес
00:59
Собянин открыл Московский культурный форум
Новости Москвы
01:12
Коллега рассказала о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
04:02
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение