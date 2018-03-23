Прогноз неутешителен: где в округе будет холоднее всего?

На Ямале до начала апреля существенного потепления не ожидается. Температура воздуха днем будет опускаться почти повсеместно ниже 30 градусов. С учетом ветра, холода будут гораздо ощутимее. Дневная температура будет подниматься за счет того, что территорией завладел антициклон, а значит, будет светить солнце.

Холоднее всего будет в Салехарде Лабытнанги и Шурышкарском районе. Ночная температура на протяжении следующей недели будет держаться на отметке в 30-35 градусов. При этом ожидается ветер, и по ощущениям будет «тянуть» на все минус 45. Как минимум до четверга следующей недели синоптики прогнозируют такую погоду.

В Новом Уренгое и Надыме будет чуть теплее, но и ветренее. Температура ночью около 28-30 градусов. В выходные — до 25. При этом порывы ветра в некоторые дни будут достигать 14 метров в секунду.

В Ноябрьске относительно тепло. В понедельник и вторник ожидается минус 11-15 градусов. Ожидается порывистый ветер скоростью до 15 метров в секунду. Однако после — со среды — снова похолодает до 25-28 градусов.

Ямальский и Тазовский районы ожидает стабильно морозная погода также с ветром. Во вторник и среду будет дуть ветер до 13 метров в секунду.

Ожидается, что потепление придет на Ямал в первой декаде апреля. Однако и тогда ожидать нулевых или плюсовых температур не стоит.