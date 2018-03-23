Первую несамоходную баржу проекта ROB20 спустит на воду Окская судоверфь

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Серия состоит из десяти судов. Она строится по лизинговой схеме для Государственной транспортной лизинговой компании (ПАО «ГТЛК»). Контракт на строительство заключен 31 октября 2017 года.

Проект разрабатывало Морское Инженерное Бюро.

Несамоходные наливные баржи проекта ROB20 предназначены для перевозки нефтепродуктов с температурой вспышки 61 градусов и выше. Суда обладают повышенным уровнем экологичности, благодаря бортам и дну. Эксплуатироваться суда будут на реках Белая, Кама и Волга.