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Первую несамоходную баржу проекта ROB20 спустит на воду Окская судоверфь
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Первую несамоходную баржу проекта ROB20 спустит на воду Окская судоверфь 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Серия состоит из десяти судов. Она строится по лизинговой схеме для Государственной транспортной лизинговой компании (ПАО «ГТЛК»). Контракт на строительство заключен 31 октября 2017 года.
Проект разрабатывало Морское Инженерное Бюро.
Несамоходные наливные баржи проекта ROB20 предназначены для перевозки нефтепродуктов с температурой вспышки 61 градусов и выше. Суда обладают повышенным уровнем экологичности, благодаря бортам и дну. Эксплуатироваться суда будут на реках Белая, Кама и Волга.
«Строительство серии барж ROB20 для Окской судоверфи стало во многом инновационным. Судно такой ширины — 22,80 м, — было построено впервые», — прокомментировал гендиректор Окской судоверфи Владимир Куликов.
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