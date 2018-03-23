«Кухня погоды»: как метеорологи делают прогнозы

Метеорологи сегодня отмечают профессиональный праздник. Как собираются данные для самых популярных в мире новостей, узнал корреспондент «МИР 24» Роман Паршинцев

Прибор, похожий на цветок — один из двух десятков на метеорологической площадке ВДНХ. Осадкомеры, термометры, гигрометры, барометры… Метеоролог Светлана Никитина приборам 40-летней давности доверяет больше, чем современной автоматике. Тот самый человеческий фактор, говорит. Когда все точно, как в аптеке, хоть и висит на волоске.

«Здесь пучок женских обезжиренных волос. Обычно волосы берут у блондинок, потому что у них они более чувствительные. Когда вы волос вымоете, он у вас удлиняется, а когда феном посушите, то укорачивается. Здесь точно такой же принцип действия», — пояснила специалист.

Валенки и теплая одежда — весь хайтек. В любую погоду, каждый час днем и ночью, нужно снимать показания датчиков.

Кажется, дождь собирается. Более точно может подсказать шар, наполненный водородом. Метеозонд запускают раз в шесть часов, чтобы получить высотный срез атмосферы, до 30 км в высоту. Вся информация в режиме онлайн поступает на Землю. «Здесь у нас закручивается спираль, это как раз циклон, фронт атмосферный, и на атмосферных фронтах мы видим осадки разной интенсивности», — пояснил начальник Отдела управления кризисными ситуациями ФГБУ «Гидрометцентр России» Анатолий Цыганков

Между небом и землей

Как работают синоптики?

В ситуационном центре Росгидромета могут точно спрогнозировать погоду на ближайшие трое суток. Дальше — погрешностей больше. Сюда приходят данные со всей планеты. Мегамозг Гидрометцентра — суперкомпьютер размером с квартиру. В секунду совершает 60 триллионов операций. А раньше, до середины 90-х годов, карты погоды рисовали руками.

Кухня погоды, считает ученый Владимир Сывороткин, напрямую зависит и от озонового слоя, разрушение которого в атмосфере влияет на резкие перепады тепла или холода.

«Аномально холодно на несколько градусов по сравнению со средним многолетним мартом. Я объясняю это очень просто — над нами резко повышено содержание озона», — говорит ведущий научный сотрудник геологического факультета МГУ , доктор геолого-минералогических наук Владимир Сывороткин.

И наоборот, разрушение слоя озона часто приводит к оттепели посреди зимы. Пока в конце марта шалят арктические циклоны и антициклоны, озоновые дыры вносят коррективы, солнце уже повернуло к весне. Хотя и зима уходить не торопится. По долгосрочным прогнозам синоптиков, снег растает только к середине апреля.

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